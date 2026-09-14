Una española que vive en EEUU muestra cuánto le habría costado dar a luz: 33.588 dólares

La mujer comparte el desglose de la factura del hospital por el nacimiento de su bebé y asegura que, "gracias al seguro de su marido", finalmente solo tuvieron que pagar 200 dólares.

Una española que vive en Estados Unidos ha compartido en redes cuánto le habría costado dar a luz en un hospital estadounidense. La factura asciende a 33.588,90 dólares e incluye desde los días de hospitalización hasta la anestesia, la monitorización del pulso y los gastos relacionados con el parto. "Cada noche que estuve en el hospital son 3.238 dólares", explica, mientras desglosa algunos de los costes que aparecen en la factura.

Entre ellos, 1.874 dólares por cada noche que estuvo ingresado el bebé, 9.600 dólares por el anestesiólogo y 7.349 dólares por el profesional que realizó el parto. Sin embargo, la familia tuvo que hacer frente finalmente a una cantidad muy inferior gracias al seguro médico del marido: solo 200 dólares.

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