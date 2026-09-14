Ahora

Virales

Una española que vive en EEUU muestra cuánto le habría costado dar a luz: 33.588 dólares

La mujer comparte el desglose de la factura del hospital por el nacimiento de su bebé y asegura que, "gracias al seguro de su marido", finalmente solo tuvieron que pagar 200 dólares.

Alfonso Arús alucina con lo que cuesta dar a luz en Estados Unidos: "¡Es un atraco!"

Una española que vive en Estados Unidos ha compartido en redes cuánto le habría costado dar a luz en un hospital estadounidense. La factura asciende a 33.588,90 dólares e incluye desde los días de hospitalización hasta la anestesia, la monitorización del pulso y los gastos relacionados con el parto. "Cada noche que estuve en el hospital son 3.238 dólares", explica, mientras desglosa algunos de los costes que aparecen en la factura.

Entre ellos, 1.874 dólares por cada noche que estuvo ingresado el bebé, 9.600 dólares por el anestesiólogo y 7.349 dólares por el profesional que realizó el parto. Sin embargo, la familia tuvo que hacer frente finalmente a una cantidad muy inferior gracias al seguro médico del marido: solo 200 dólares.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Más de 800 migrantes duermen por primera vez en una cama desde el 30 de julio: así es el asentamiento de Los Rosales
  2. ¿La IA, un riesgo real para la vida?: "Si los que la entrenan dicen que puede acabar con la humanidad es que el peligro está ahí"
  3. Suecia vira a la izquierda: el Partido Socialdemócrata gana las elecciones, con el 94% escrutado
  4. El dolor tras el odio reúne a una víctima de ETA y al terrorista que mató a su familia: "Quiero mirarle a los ojos y pedirle perdón"
  5. Asesinan a una estudiante española de 21 años que estaba de intercambio universitario en México
  6. El avance hutí en Yemen eleva la tensión en Oriente Medio y ya miran hacia Arabia Saudí: "Habrá acciones más masivas y severas"