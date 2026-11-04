Elena Godessart carga contra el "exceso de puritanismo" del metro de Londres por querer prohibir los "besos apasionados": "Esto viene de un despechado"

Alfonso Arús muestra en Aruser@s una polémica iniciativa que ha sorprendido a los colaboradores: prohibir los besos apasionados en el metro de Londres antes de las diez de la mañana.

Alfonso Arús rescata en la sección de los 'Eings' de Aruser@s una noticia que ha dejado perplejos a los colaboradores: el metro de Londres estaría planteándose prohibir los besos apasionados antes de las 10:00 horas.

Según ha explicado Alba Sánchez, se trata de una "campaña muy rara" que está ganando fuerza en las redes sociales. "El metro de Londres es un espacio donde la gente es muy celosa del silencio y del buen comportamiento, así que dicen que no es agradable estar apretujados con una pareja al lado abrazándose o besándose de una forma demasiado cariñosa, por lo que están pensando en multar esos comportamientos si lo hacen antes de la hora seleccionada", ha contado la colaboradora.

Tras el viral, Elena Godessart asegura que la iniciativa parece obra de alguien "muy despechado". "Dime tú qué molesta que te cojas de la mano con alguien", ha comentado la tertuliana. Una opinión que también ha compartido Óscar Broc, que ha calificado la propuesta como un "exceso de puritanismo", mientras que Tatiana Arús ha planteado otra posibilidad: que la medida se refiera al "típico beso que hace ruido".

Pero la cuestión que más dudas ha generado ha sido cómo determinar qué se considera un beso apasionado. "Eso lo dirá el revisor", ha zanjado entre risas el presentador del programa.

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