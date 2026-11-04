Alfonso Arús sospecha que hay una conspiración con las fotos del DNI: "Es imposible siempre quedar tan mal"

Alfonso Arús ha bromeado en Aruser@s sobre lo poco favorecedoras que suelen ser las fotos del DNI, a raíz de una nueva moda viral entre la generación Z: pagar más de 100 euros por una única fotografía analógica.

Alfonso Arús muestra en Aruser@s el nuevo fenómeno viral entre los jóvenes de la generación Z: pagar más de 100 euros por hacerse una única fotografía analógica en un estudio, con todo el ritual que implica el proceso.

"Como buen dinosaurio, nosotros tampoco teníamos doble oportunidad, si el carrete tenía 13 fotos, te la jugabas a una y tampoco sabías cómo habías quedado hasta al cabo de una semana, cuando las revelabas, ¡y no pasaba nada!", ha comentado el presentador del programa, que ha lanzado una pulla a las nuevas generaciones: "La culpa es vuestra, que necesitáis 150 intentos".

"Esto es como la foto del DNI", ha bromeado Lourdes Tasies. Una comparación con la que Arús ha aprovechado para compartir su particular teoría: "Creo que hay trampa, hay alguien que sabotea, porque es imposible siempre quedar tan mal en la foto del DNI", ha asegurado entre risas.

*Vuelve a ver el programa de hoy de Aruser@s en atresplayer.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido.