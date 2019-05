La solución definitiva de El Sevilla si hubiera que tributar por los regalos de boda

El Sevilla ha vuelto a recordar en Arusitys su troleo al anunciar que sería padre de quintillizos. "Incluso a mi mujer le van tocando la barriga por la calle", bromea el cantante, que confiesa que "han llegado a pedir que no me dejen participar en Masterchef".

Posteriormente, ha valorado que, si Hacienda hace tributar a los novios por los regalos de boda, se trata de "una doble declaración de amor". Aunque lo cierto es que, en la práctica, cuando se trata de cantidades pequeñas, el fisco no vigila estos donativos.

En cualquier caso, El Sevilla tiene la solución, ya que si hay que declarar esos regalos como donaciones "significa que es como la unión de dos socios", por lo que estaríamos hablando de una empresa. Por ello, piensa que "podríamos desgravar el banquete como comida de empresa o el vestido de novia como uniforme de trabajo".

No obstante, piensa que en la práctica este medida no saldría adelante porque en España no hay que poner más trabas a las bodas, una práctica que cada vez es menos común.