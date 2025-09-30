María Patiño señala a Mayte Zaldívar: "Si yo hubiera podido grabar a Julián Muñoz hablando con Mila, aquí no se levanta ni Dios"

María Patiño, presentadora de 'No somos nadie' en el Canal Quickie, se gana un lugar en el ranking de los 'zascas' de Aruser@s al hablar del "dinero perdido" de Julián Muñoz.

María Patiño no tiene pelos en la lengua y eso es algo que sabemos bien en Aruser@s, donde a menudo podemos verla en nuestra sección dedicada a los 'zascas' más sonoros del día. En esta ocasión, la presentadora del programa 'No somos nadie' del Canal Quickie carga contra Mayte Zaldívar.

"Como vive ella es inviable que viva una señora que no tiene dinero", asegura para después asegurar que Julián Muñoz es el alcalde más corrupto que ha habido en este país. "167 millones de euros", grita. "Pues fíjate, al lado de lo que se han llevado otros", la contradice Kiko Matamoros,

Él no sabe que va a ser el próximo en cobrar, y no precisamente millones: "De esta tema yo sé más que tú, porque no te he visto en Marbella ni entrevistar a ningún concejal ni hacer ninguna guardia", le recrimina. "Mientras tú estabas de copas, yo estaba metida de lleno en un sitio donde Julián Muñoz, malito, tenía un nivel de vida que no era normal. Y todos estabais callados, señalando a 'la' Pantoja", acusa.

"Si yo hubiera podido grabar a Julián Muñoz hablando con mi compañera Mila, aquí no se levanta ni Dios", remata.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.