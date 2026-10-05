El dueño de un bar español en Suiza desvela cuáles son las tapas que más triunfan: "Antes decían que era goma, pero ahora..."

El 80 % de la clientela de Pepe, el dueño de un bar español en Suiza, es de origen suizo. A pesar de ello, asegura que tienen un buen conocimiento de la gastronomía de nuestro país. Esta es su tapa favorita.

Pepe es el dueño de un bar español en Suiza y cuenta en este vídeo viral que recoge Aruser@s cuáles son las tapas estrella de su local y, atención, porque hay sorpresa. Nada de jamón ni de embutidos. Allí lo que gusta es el pulpo.

"Antes decían que era goma", recuerda. La tortilla también es muy apreciada, al igual que las gambas al ajillo. Pero lo más inesperado quizá sea su preferencia por los pimientos de padrón. "Los han comido en España, les ha gustado y preguntan", explica.

En el plató del programa de laSexta, Alfonso Arús no puede más que darles la razón... incluso en el tema de que a veces el pulpo parece de goma.

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