Dos farmacéuticos españoles visitan una farmacia en Estados Unidos y alucinan. "Me sorprende muchísimo la cantidad de cosmética masculina que hay, tenemos un lineal entero de 'after shave'", explica el chico, mientras que la chica comenta que "farmacia no es, aquí hay tintes a porrillo". El hombre explica que en el país las farmacias tienen un poco de todo y luego tienen una parte en la que venden los medicamentos.

"Después de cruzarte 12 pasillos, llegas a los medicamentos", reacciona irónico Hans Arús, mientras que a Tatiana Arús le parece que está muy guay. "El concepto está muy bien, puedes hacer la compra como si fuese un supermercado al uso", opina la tertuliana.

Alfonso Arús explica que en Centroamérica muchos supermercados tienen un pequeño córner que es la farmacia. Por su parte, Rocío Cano expone que en Asia tienen las pastillas como si fuesen los chicles, en el mostrador.