"Para todos aquellos que no tengáis todavía el carné de conducir, como un servidor, aquí está la solución", anuncia Alfonso Arús en Aruser@s antes de dar paso a este vídeo de TikTok en el que una chica española cuenta cómo ha sido su experiencia sacándose su licencia en Estados Unidos.

La joven describe esta experiencia como "lo más sencillo del mundo". "Tú llegas, te ponen un ordenador, ni siquiera te miran cómo lo estás haciendo, pasan de todo...", describe. El examen, cuenta, es de 35 preguntas y se permiten 7 fallos. "No estudié nada, no abrí el libro, no me documenté", confiesa. Aún así, aprobó a la primera.

La práctica es, si cabe, aún más fácil. "El examinador se sienta a tu lado y el examen dura 10 minutos. No te saca a la autopista, no te saca ni a la carretera; te da una vuelta por la manzana", asegura @yeddna, que en España se sacó el carné a la quinta y tardó más de un año en lograrlo.

"Voy a llevar a Arthur", comenta Angie Cárdenas, acerca de su hijo, Arthur Arús. Otro que también podría haber ido, apunta el presentador, es 'el pequeño Nicolás', que ha sido pillado por la policía conduciendo con un carné falso.