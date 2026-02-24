El truco de un experto en sueño para levantarte sin parecer un zombi: "Lo ideal son cinco ciclos de 90 minutos"

Juan Nattex, experto en descanso, revela cómo dormir inteligentemente para despertar con energía y sin dolor de cabeza. "Si nos despertamos en medio de un ciclo, sobre todo del profundo, nos levantamos cansados", detalla.

Si cada mañana te sientes como un saco de patatas aplastado por la rutina, toma nota: Juan Nattex, especialista en descanso, tiene la receta para levantarte con sensación de haber dormido de verdad.

Según el especialista, la clave está en respetar los ciclos de sueño, que duran aproximadamente 90 minutos cada uno. Cada ciclo tiene tres fases:

Sueño ligero: te quedas dormido, pero cualquier ruido te despierta.

te quedas dormido, pero cualquier ruido te despierta. Sueño profundo: tu cerebro aprovecha la calma para "hacer mantenimiento".

tu cerebro aprovecha la calma para "hacer mantenimiento". Sueño REM: aquí se fija todo lo aprendido durante el día y sueñas.

"Si nos despertamos en medio de un ciclo, sobre todo del profundo, nos levantamos cansados, con dolor de cabeza y sin energía", explica. Para la mayoría, lo ideal son cinco ciclos, unas 7 horas y media de descanso, que permiten despertar realmente reparados.

Desde el plató de Aruser@s, Alfonso Arús compara los ciclos con un partido de fútbol: "Dura como un partido...a no ser que vayamos al bar dos o tres veces, y entonces ya no dura 90, es más", bromea. "Por ejemplo, la Preysles, que se levanta a las 3 de la tarde, tiene un huevo de ciclos", ríe el presentador del programa, que deja una moraleja: divide tu descanso en periodos de 90 minutos y despídete de los despertares de zombi.