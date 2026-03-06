Olivia sin Hache bromea tras lesionarse haciendo deporte: "Nos venden que es bueno, pero quieren acabar con nosotros"

La cómica y creadora de contenido Olivia sin Hache ha compartido con humor su experiencia tras retomar el ejercicio y notar que una antigua lesión ha vuelto a darle problemas.

Olivia sin Hache ha vuelto a demostrar que el humor también sirve para hablar de las pequeñas tragedias cotidianas, como intentar ponerse en forma y que el cuerpo no esté del todo de acuerdo.

"Resulta que tengo una hernia, hace muchos años que la tengo, pero ahora ya me empieza a doler porque hace unos meses empecé a tomarme en serio lo de hacer ejercicio y claro, al hacer esfuerzo...", explica la cómica, dejando el final de la frase prácticamente a la imaginación de cualquiera que haya retomado el gimnasio después de mucho tiempo. A partir de ahí, su teoría es clara : "Lo digo siempre, nos venden la moto de que el deporte es bueno y no es verdad".

Según bromea, antes la imagen de la felicidad era la de "una abuelita sentada tranquilamente en su sillón". Pero ahora, dice, si tienes 80 años y "no corres una media maratón o no te tiras en paracaídas", parece que no estás aprovechando la vida. "¡Lo que quieren es acabar con nosotros para no pagarnos las pensiones, no más deporte!", zanja entre risas.

En el plató de Aruser@s, los colaboradores no pueden evitar reírse con la reflexión de la tiktoker gallega. "El deporte destroza, el deporte lesiona", bromea Óscar Broc.

