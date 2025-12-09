¿Usas el móvil antes de dormir? Descubre cómo afecta tu calidad de sueño según una experta bióloga

"Deja tu móvil antes de acostarte si no quieres que tu sueño siga siendo una birria", advierte bióloga Carolina. Un vídeo viral emitido en Aruser@s que puedes ver aquí.

¿Eres de los que usan el móvil antes de dormir? ¿Te has preguntado si esto influye en tu calidad de sueño? Para resolver estas dudas, Alfonso Arús muestra en en el plató el último vídeo de Carolina, una experta bióloga, quien revela las sorprendentes consecuencias de usar el teléfono móvil justo antes de acostarnos.

Según explica la especialista, las pantallas de los teléfonos emiten un tipo de luz conocida como 'luz azul', que es idéntica a la luz natural del sol. Cuando estamos en la cama mirando la pantalla durante horas, nuestro cerebro sigue recibiendo esa luz, lo que lo engaña haciéndole creer que aún es de día. "Y esto no trae nada bueno", señala Carolina.

La bióloga explica que este tipo de luz inhibe la producción de melatonina, la hormona encargada de inducir el sueño. Lo que provocará que el proceso para quedarse dormido sea considerablemente más largo.

Además, el sueño se vuelve más ligero y superficial, lo que provoca múltiples despertares durante la noche. Incluso si estás cansado, tu cerebro seguirá activo, dificultando mucho más conciliar un sueño reparador.

En el plató de Aruser@s, los colaboradores debaten sobre sus hábitos antes de meterse a la cama. Puedes ver el debate en el vídeo sobre estas líneas.

