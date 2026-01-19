No, no puedes comerte las patatas si ya han germinado, aunque lleves toda la vida haciéndolo: lo explica Farmacéutico Fernández

"Toda la vida de Dios me las he comido así", dice Tatiana Arús alarmada tras descubrir, gracias a Farmacéutico Fernández que las patatas germinadas tienen que ir directamente a la basura porque son tóxicas.

¿Alguna vez has tenido tanto tiempo las patatas en la despensa que han acabado germinando? Pues esta información que comparte Farmacéutico Fernández y de la que se hace eco Aruser@s te interesa y mucho.

Y es que lamentamos comunicarte que, probablemente, hayas estado haciéndolo toda la vida mal porque, en contra de la creencia popular, las patatas germinadas no se pueden comer por mucho que cortes los brotes.

"Cuando empiezan a germinar activan su sistema de defensa natural aumentando la cantidad de chaconina y solanina, dos glicoalcaloides que pueden producir naúseas, diarreas y vómitos", advierte el experto. Y sí, la solanina es resistente al calor, con lo que ni cocinándolas puedes darles un bocado.

En el plató del programa de laSexta, Tatiana Arús está en shock. "Toda la vida de Dios me las he comido así", dice, alucinando.

