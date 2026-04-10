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"¿Dónde están los niños?": el vídeo viral de un tiktoker al ver un parque vacío desata el debate en Aruser@s

Un tiktoker se ha hecho viral al mostrar un parque vacío a las 20:00 horas de un miércoles y preguntarse dónde están los niños. En Aruser@s le responden claro: a esa hora muchos ya están en casa.

Aruseros niños

Un creador de contenido se ha hecho viral al mostrar un parque infantil y unas pistas de fútbol completamente vacías a las 20:00 horas de un miércoles. Sin embargo, en Aruser@s, los colaboradores han matizado su reflexión y recuerdan que la hora puede explicar perfectamente esa imagen.

Como se ve en el vídeo, Carlos Cruz, conocido en redes como '@carloscruzrzz', pasea en bicicleta cuando se detiene frente a un parque porque algo le llama la atención.

"Un miércoles a las 20:00 de la tarde, con luz, las pistas de fútbol y el parque están vacíos. ¡No hay nadie jugando! ¡Hace 15 grados!", comenta sorprendido. "¿Dónde están los niños?", se pregunta el joven, reconociendo que la escena le "da pena".

Desde el plató, Alba Gutiérrez asegura entre risas que "se ve claramente que el influencer no tiene hijos". "A las 20:00 de la tarde es un poco tarde. A esa hora tienes que tenerlos cenados, duchados y a punto de irse a dormir", explica la colaboradora, una opinión que comparte Alfonso Arús: "Si para esa hora no tienes todo hecho, vas mal de tiempo".

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