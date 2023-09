Fin de las vacaciones. Vuelta al trabajo, la rutina y al cole. Segunda semana de septiembre. Seguro que a estas alturas del año ni siquiera recuerdas cuáles eran los propósitos que te marcaste cuando empezó este 2023. El consejo de nuestros aruser@s pasa por llevar a cabo lo que nos enseña este vídeo viral.

Si, como Alfonso Arús, no has cumplido ni uno de solo de tus objetivos, no te preocupes, porque solo tienes que adaptarlos un poquito... y conformarte con menos. En vez de comprar una casa, puedes comprar una cosa. En lugar de perder 10 kilos, puedes adelgazar 1. Si no has podido vivir plenamente, puedes simplemente vivir.

"Alfonso, las cosas cambian con el mes, te tienes que ir reinventando", le dice Hans Arús a su padre. Pero ojo, porque no es el único que no ha cumplido nada y quien sí lo ha hecho, como Angie Cárdenas, se lleva de propina algún que otro 'zasca' del presentador y sus hijos.