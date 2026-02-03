El divertido vídeo viral del perro salchicha que se esconde para dar un susto a su hermano perruno

Y vamos con nuestra ración diaria de vídeos de perretes. Nuestros amigos de Aruser@s están entusiasmados con este perro salchicha que se ha hecho viral por su habilidad para pegar sustos.

Al perro salchicha que protagoniza este vídeo viral del que se hace eco Aruser@s solo le falta hablar. Es tan inteligente que sabe perfectamente cómo tiene que esconderse para jugar a este divertido juego de dar sustos.

Y es que estos dos canes son como dos niños pequeños, y se comportan como si fueran dos hermanitos, chinchándose y haciéndose rabiar.

En estas imágenes somos testigos de la habilidad del animal para esperar al momento justo para asustar a su compañero. Mientras, se queda aguardando en la esquina, haciendo todo lo posible para que el otro no lo vea.

"Aquí sí que no hay duda de que lo hace expresamente", comenta Alfonso Arús desde el plató del programa de laSexta. "Qué listo es", comenta Alba Sánchez.

