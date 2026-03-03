Gwyneth Paltrow subastará piezas exclusivas como el diseño del vestido con el que ganó el Oscar para apoyar a la ONG de José Andrés

Diseños exclusivos como el del vestido rosa de Ralph Lauren con el que ganó el Oscar en 1999 o mobiliario de su casa de California, son algunas de las piezas exclusivas que subastará Gwyneth Paltrow.

Gwyneth Paltrow va a subastar sus piezas más exclusivas para apoyar la ONG del chef español José Andrés. "Se va a realizar la subasta el 24 y 25 de marzo", explica Tatiana Arús, que enseña en el vídeo principal de esta noticia algunas de las cosas que subastará la actriz.

"Por ejemplo, los bocetos originales del vestido rosa de Ralph Lauren con el que ganó el Oscar en 1999 por la película 'Shakespeare in love'", explica la colaboradora de Aruser@s, que destaca que "el diseño estaría rondando entre los 1.000 y 2.000 dólares". También subastará "el conjunto blanco de Armani que lució en una alfombra roja, que estaría entre los 2.000 y 3.000 euros", explica Tatiana Arús, que destaca que habrá vestidos de renombre de Versace y Dior.

"Y algunas piezas del mobiliario de su casa en Montecito, California, como unas sillas con forma de oso polar y una mesa lunar", afirma Tatiana Arús.

