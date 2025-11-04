Alfonso Arús, al padre de Lamine Yamal tras decir que "los jóvenes no quieren trabajar": "Se nos ha vuelto filósofo"

Mounir Nasraoui se ha convertido en una auténtica leyenda en las redes sociales. No hay día que pase en el que no tengamos una nueva y profunda reflexión del padre de Lamine Yamal. En Aruser@s analizamos sus palabras acerca de la juventud de hoy en día.

Alfonso Arús presenta en Aruser@s un nuevo vídeo del padre de Lamine Yamal, que últimamente parece haberse convertido en todo un personaje recurrente tanto en el programa de laSexta como en las redes sociales. El vídeo que muestra a continuación tiene ya más de un millón de visualizaciones. "Cada vez que abre la boca, el pan sube", bromea.

Mounir Nasraoui se ha vuelto a pronunciar en un vídeo viral para quejarse de la juventud de hoy en día: "Me sabe mal decirlo. Yo, antiguamente, buscaba trabajo en la obra y no había, pero ahora vas a buscar empleo y te lo dan porque hay, porque la gente joven no quiere trabajar".

La solución para este supuesto problema que él plantea es animarles a "que trabajen, a que sean algo, a que se esfuercen". "Ya ganarán, el momento de ganar ya llegará, pero el momento de perder está siempre a tu lado", añade.

"Cuidado, que se nos ha vuelto filósofo también", comenta el presentador. "¿Cómo detecta que los jóvenes no quieren trabajar? ¿Tiene un radar especial?", se pregunta. Alba Gutiérrez se muestra indignada por esta generalización que mete a todos los jóvenes en el mismo saco. "Pero date cuenta de que el ruido de fondo es de platos. O sea que está...", insinúa Angie Cárdenas.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.