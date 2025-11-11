El curioso viral del Golden Retriever que se pierde en una excursión familiar y vuelve solo a casa en tren

Ahora
El curioso caso del Golden Retriever que se pierde en una excursión familiar y vuelve solo a casa en tren

Un Golden Retriever se vuelve viral en TikTok tras perderse durante una excursión familiar y regresar por su cuenta a casa usando el tren. La familia solo se enteró gracias al aviso del jefe de la estación.

"Que los perros saben volver a casa si se pierden ya lo sabemos; de hecho, se han hecho hasta películas, pero lo curioso de este caso es que el perro cogió el tren para volver a casa, ¡sabía en qué parada bajarse!", comenta Alba Sánchez.

Se trata de un Golden Retriever que se ha vuelto viral en TikTok tras perderse en una excursión familiar y volver por sí mismo en tren de nuevo a casa. Según cuenta la colaboradora, la explicación está en que "deshizo el camino".

"Se llevaron al perro a una zona de prados, en la República Checa, y cuando lo perdieron de vista y el perro vio que no estaban sus dueños, deshizo el camino, llegó a la estación y cuando vio que entraba el tren, se acordó de que lo había hecho para ir, subió al vagón, supo en qué parada bajar y fue el jefe de la estación el que avisó a la familia de que el perro estaba ahí", explica Alba Sánchez.

Desde el plató de Aruser@s, Alfonso Arús nos sale de su asombro: "Una cosa es que sepan el caminito y otra que cojan un tren".

