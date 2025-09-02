Ahora
El divertido vídeo viral del bebé que canta por Camarón cuando su tío toca la guitarra: "Olé, olé"

Duende desde la cuna

El divertido vídeo viral del bebé que canta por Camarón cuando su tío toca la guitarra: "Olé, olé"

Como si fuera la reencarnación del mismísimo Camarón, este pequeño de unos meses de vida intenta cantar flamenco cuando escucha el sonido de una guitarra.

Alfonso Arús presenta en Aruser@s al "bebé Camarón", el pequeño que protagoniza este divertido vídeo viral que revoluciona el plató del programa de laSexta.

Y es que al niño solo le hace falta escuchar el rasgueo de la guitarra de su tío y que le jaleen con un par de olés para ponerse a cantar flamenco a lo José Mercé.

Y no solo le acompaña la voz, sino también la actitud. El bebé gesticula con gracia cuando suelta su quejío, demostrando que genio, se nace, y que el duende le viene de cuna.

"Es que es verdad que cuando lloran parece que cantan saetas", dice entre risas Alba Gutiérrez, madre de una niña de dos años. "Pónmelo otra vez", pide a su equipo el presentador.

Las 6 de laSexta

  1. Feijóo copia a Vox al vincular migrantes con delincuencia y tiñe al PP de verde en el arranque del curso político
  2. Sánchez, sobre las causas contra su entorno: "Hay jueces que hacen política y políticos que están tratando de hacer justicia"
  3. El paro sigue el guion del final del verano y sube en 21.905 personas en agosto
  4. Israel trata de ocultar su genocidio en Gaza asesinando deliberadamente a casi 250 periodistas
  5. Poder, lujo y secreto: la diplomacia sobre ruedas que une a Putin, Trump y otros líderes mundiales
  6. Cómo saber si tu esmalte de uñas es seguro: la UE prohíbe dos sustancias presentes en los geles semipermanentes