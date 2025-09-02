El divertido vídeo viral del bebé que canta por Camarón cuando su tío toca la guitarra: "Olé, olé"

Como si fuera la reencarnación del mismísimo Camarón, este pequeño de unos meses de vida intenta cantar flamenco cuando escucha el sonido de una guitarra.

Alfonso Arús presenta en Aruser@s al "bebé Camarón", el pequeño que protagoniza este divertido vídeo viral que revoluciona el plató del programa de laSexta.

Y es que al niño solo le hace falta escuchar el rasgueo de la guitarra de su tío y que le jaleen con un par de olés para ponerse a cantar flamenco a lo José Mercé.

Y no solo le acompaña la voz, sino también la actitud. El bebé gesticula con gracia cuando suelta su quejío, demostrando que genio, se nace, y que el duende le viene de cuna.

"Es que es verdad que cuando lloran parece que cantan saetas", dice entre risas Alba Gutiérrez, madre de una niña de dos años. "Pónmelo otra vez", pide a su equipo el presentador.