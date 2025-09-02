Tiros en Alfafar (Valencia) por un aparcamiento: un vecino resulta herido tras discutir por un vado que solía usar el agresor

¿Y ahora? La Guardia Civil mantiene un amplio operativo para localizar al sospechoso, que huyó tras disparar a su vecino y dejarlo tendido en plena acera.

La Guardia Civil ha entrado este martes a medio día en la vivienda donde creían que se escondía el hombre que anoche desató el pánico en Alfafar (Valencia) al disparar contra otro vecino. Durante toda la mañana, los agentes habían rodeado la zona convencidos de que estaba atrincherado dentro, pero finalmente, al acceder, comprobaron que la casa estaba vacía.

El origen de todo fue un aparcamiento. Según cuentan los testigos, la víctima había dejado el coche en un vado que el agresor solía utilizar, y la discusión no tardó en escalar. El sospechoso salió con una escopeta en la mano y disparó tres veces contra el hombre, que cayó al suelo alcanzado por dos de los tiros. Después, huyó a toda prisa y dejó a su víctima tirada en plena acera.

Los vecinos no daban crédito a lo que estaban viendo. "Con el vado se encaró, salió, pero solo sé eso", explica un testigo. Otra vecina recuerda la llegada de los servicios de emergencia: "Había mucha ambulancia". Y un tercero resume la tensión vivida en el barrio: "Me asomé a la terraza y había mucho policía".

El herido fue atendido de inmediato por los sanitarios, que lograron estabilizarlo y lo trasladaron grave al Hospital La Fe de Valencia.

Mientras tanto, el operativo policial se centraba en una vivienda del municipio donde, según los vecinos, el sospechoso residía de forma ilegal. Durante horas, un fuerte cordón policial bloqueó las calles a la espera de que el hombre diera alguna señal. Pero al entrar, la sorpresa fue que allí dentro no había nadie.

El dispositivo sigue abierto y la Guardia Civil continúa buscando al autor de los disparos, que sigue fugado.