Alfonso Arús desvela cuál es su hora preferida para mantener relaciones sexuales: "Yo creo que no voy a poder esperar"

El psicólogo Adrián Chico asegura que "la película cambia bastante" dentro de una pareja en función de si se mantienen relaciones sexuales por la mañana o por la noche. "Dicen que es mucho mejor por la mañana", apunta Angie Cárdenas en Aruser@s tras leer este artículo al que hace referencia Alfonso Arús, quien, ¿casualidad?, se muestra de acuerdo con lo que comenta su pareja. "Por supuesto", reafirma él.

"Aunque dicen que por la noche hay más intimidad", detalla la colaboradora. "A ver, si quieres, te lo diferencio en dos palabras: por la mañana dicen que haces una cosa y por la noche, el amor", define Patricia Benítez.

El presentador tiene una duda: "¿Y a la hora de la siesta, que es la buena?". "¿Pero después de comer justo o te esperas a la siestecita y luego ya...?", quiere saber la tertuliana.

Entre risas, Arús contesta: "Yo creo que no voy a poder esperar". "Después de comer, deja que baje un poquito", recomienda Rocío Cano.