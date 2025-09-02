Afra Blanco, tajante tras decir Pedro Sánchez que "algunos jueces hacen política": "¿Acaso miente el presidente?"

La sindicalista Afra Blanco reacciona a las declaraciones del presidente del Gobierno, en su entrevista en TVE, sobre "algunos jueces": "Hay jueces que hacen política y políticos que están tratando de hacer justicia", afirmaba.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha ofrecido una entrevista nada más arrancar el curso político, en la que ha cuestionado la instrucción de algunos jueces: "Hay jueces que hacen política y políticos que están tratando de hacer justicia", ha sostenido, al tiempo que ha admitido que son "una minoría". Así, aclaraba el presidente que "la inmensa mayoría de jueces y fiscales hacen bien su trabajo".

Unas declaraciones que han sido cuestionadas por muchos y aplaudidas por otros. La reacción de la sindicalista Afra Blanco, también analista de laSexta, fue clara: "¿Acaso mintió el presidente?", se preguntó. "Lo cierto es que no mintió".

En este sentido, Blanco defiende que "los diferentes colectivos profesionales están acostumbrados a que no se les trate como un bloque homogéneo". Y añade, por tanto, que "evidentemente, cuando alguien no actúa como debe, se le señala", remató. En el vídeo puede verse al completo su intervención.