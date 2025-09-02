Hacinados, enfermos y sucios: así rescataron a seis hermanos menores de una casa en Vallecas antes de que sus padres huyeran con ellos

Los detalles Los menores dormían hacinados en el suelo con colchones completamente negros llenos de suciedad. La casa en general era inhabitable, con colillas por el suelo, y el frigorífico lleno de alimentos en mal estado.

En el barrio madrileño de Vallecas, un matrimonio fue detenido por desamparo y abandono de menores tras encontrarse a sus seis hijos viviendo en condiciones deplorables. Los menores, de entre 4 y 14 años, dormían hacinados en el suelo, rodeados de suciedad, colillas y alimentos en mal estado. La Comunidad de Madrid ya había retirado la tutela a los padres, que planeaban huir con sus hijos. Los niños presentaban malnutrición y cinco de ellos estaban infectados con impétigo. Tras ser rescatados, fueron trasladados al hospital Niño Jesús y posteriormente a un centro de acogida para recibir protección.

Hacinados en el suelo del salón sobre porquería, rodeados de colillas y hedor a pesticida. En estas horribles condiciones malvivían los hijos de un matrimonio en el barrio madrileño de Vallecas que fue detenida el pasado miércoles por un delito de desamparo y abandono de menores.

La Comunidad de Madrid les había retirado la tutela y, por ello, la pareja,, pretendía huir de la región con sus seis hijos menores de edad. Fue el pasado 27 de agosto cuando los agentes recibieron una llamada en la que les alertaban de que la pareja quería abandonar la Comunidad de Madrid el 1 de septiembre con sus seis hijos, de entre 4 y 14 años.

Ante tal situación, agentes de la comisaría de Puente de Vallecas se personaron en el domicilio de la familia, donde encontraron a los seis menores viviendo en unas condiciones de "pésima salubridad".

Según ha adelantado el 'ABC' y ha podido confirmar laSexta, los menores dormían hacinados en el suelo con colchones completamente negros llenos de suciedad. La casa en general era inhabitable, con colillas por el suelo, grasa en buena parte de la cocina, y el frigorífico lleno de alimentos en mal estado mezclados con medicinas.

Además, los hijos presentaban malnutrición y cinco de ellos se habían contagiado de una enfermedad bacteriana llamada impétigo, que surge, precisamente, de la falta de higiene.

Al ver las terribles condiciones, los agentes detuvieron al matrimonio y llamaron a los servicios de SAMUR-Protección Civil, quienes trasladaron a los niños al hospital Niño Jesús para recibir asistencia médica. Una tía de los menores conocía la terrible situación en la que vivían, pero según informa el 'ABC', les negaron entrar en la casa.

Finalmente, los menores, que no requirieron de ingreso hospitalario, fueron derivados a un centro de primera acogida de la Comunidad de Madrid, donde se prevé que se les tutele de forma definitiva.