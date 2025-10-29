Ahora

Olivia sin hache, a su ex: "Sé de uno que en Halloween se puede disfrazar de rata, desecho humano o fantasma"

La creadora de contenido gallega Olivia sin hache se ha hecho viral tras lanzar un sarcástico mensaje a su ex en plena víspera de Halloween, inspirándose en las míticas palabras de Paquita la del Barrio.

Parece que Olivia sin hache ha recogido las sabias palabras de Paquita La Del Barrio donde cantaba; 'rata inmunda, animal rastrero, escoria de la vida, adefesio mal hecho'... Para lanzar esta 'pullita' a su ex.

"¿Ya tenéis el disfraz de Halloween? Yo sé de uno que no tiene que currárselo mucho, porque puede ir de fantasma, de rata de alcantarilla, de desecho humano... Y no, no estoy hablando de mi ex, ¡bueno, sí! Que hace mucho que no me meto con él, no vaya a pensar que no le guardo rencor", comenta la creadora de contenido gallega.

Desde el plató de Aruser@s, los colaboradores estallan de la risa tras escuchar el dardo envenenado. "Hay mucho fantasma suelto y ahora en Halloween es un buen momento para que salgan, porque con poco disfraz se les puede ver venir", bromea Rocío Cano.

