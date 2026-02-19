Así es el puesto de comida callejera diminuta que se ha vuelto viral en Indonesia

Un hombre ha encontrado la receta del éxito en tamaño reducido: mesas, platos, cubiertos y hasta las raciones son miniaturas.

Dedicación y mucha creatividad son las claves del último fenómeno viral. En Indonesia, un hombre ha abierto un puesto de comida callejera pero en versión miniatura. Mesas, platos, cubiertos, mantelería y, por supuesto, las raciones, todo es diminuto.

Según explica en su canal de TikTok, dejó su trabajo para dedicarse por completo a su pasión: la cocina en miniatura. Su objetivo: que las redes sociales lo ayudaran a triunfar. La mayoría de sus clientes son niños que, a la salida del colegio, se acercan asombrados y compran una ración de sus diminutos platos por apenas 5 céntimos de euro. El chef calcula que gana alrededor de 10 euros al día.

"Hay muchos restaurantes con estrella Michelin donde los platos son así", bromea Hans Arús desde el plató de Aruser@s, comparando el tamaño mini con el precio maxi.

