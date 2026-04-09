La divertida reacción de un novio al quedarse dormido en mitad de un "chisme" de su novia con sus amigas

Un viral ha conquistado las redes al mostrar la cómica escena de un novio que no pudo resistirse a quedarse dormido mientras su novia compartía secretos con sus amigas.

"Dicen que a los hombres no les interesan las conversaciones de mujeres, y este video parece confirmarlo", afirma Alfonso Arús en Aruser@s.

Como vemos en el viral sobre esta noticia, una chica invitó a su novio a una quedada con sus amigas y, en plena charla, el joven terminó completamente dormido.

La novia grabó el momento con un zoom, mostrando cómo su pareja se quedó totalmente "frito": ni la trama ni los personajes parecían captar su atención. "Se ha quedado roto", comentó Óscar Broc al al ver las imágenes, mientras Angie Cárdenas añade entre risas: "¡Encima le está viendo todo el mundo!".

"Seguro que cuando el chico se ha quedado dormido, las chicas han empezado a hablar de verdad", zanja Alfonso Arús.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.