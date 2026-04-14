Así es la mansión de Palm Springs de Kylie Jenner donde ha disfrutado de Coachella

Más allá de la música, las mansiones de lujo han acaparado todas las miradas durante Coachella y Kylie Jenner ha mostrado la espectacular casa donde se ha alojado.

Las redes sociales no solo han estado pendientes de los looks del festival Coachella, sino también de las espectaculares mansiones en las que se han alojado influencers y celebridades, despertando la envidia de miles de internautas.

Kylie Jenner ha compartido imágenes de su impresionante casa en Palm Springs, una vivienda de lujo equipada con pista de baloncesto, pantalla de cine gigante, piscina, amplios salones llenos de sofás y unas vistas espectaculares. Todo ello mientras se desplaza por la propiedad en un carrito de golf, mostrando cada rincón de una estancia pensada para el descanso y el entretenimiento durante el festival.