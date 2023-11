"Me escribe porfa cuando llegue", implora este chico a un repartidor de comida a domicilio poco después de hacerle un pedido. El mensaje, que no ha tardado en hacerse viral, deja claro el motivo de su solicitud: el joven no quiere compartir su comida con sus padres y hermanos.

Así se lo explica al rider. "Mi familia no sabe que pedí comida y no les quiero dar", reconoce en el texto, compartido por @IvnCamargo9 en la red social X (anteriormente conocida como Twitter) y del que se hace eco Hans Arús en Aruser@s. "¿Y cómo tapamos el olorcillo a comida?", se pregunta Angie Cárdenas en plató.

Alfonso Arús teme que esta práctica se ponga de moda. "Va a complicar bastante la entrega, ¿eh?", avisa. Los colaboradores del programa no dudan en dar algunas ideas para facilitar esa comunicación, desde "piedrecitas en la ventana" hasta "señales de humo".