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El 'dardazo' de Carmen Lomana "a los hombres mayores" que desata las risas en Aruser@s: "¡Qué hago yo con un anciano en mi casa!"

Carmen Lomana protagoniza los 'zascas' de Aruser@s tras lanzar una tajante reflexión sobre las relaciones y la convivencia: "¿Todos los días meter a alguien en mi casa? No, es imposible".

El 'dardazo' de Carmen Lomana "a los hombres mayores" que desata las risas en Aruser@s: "¡Qué hago yo con un anciano en mi casa!"

Carmen Lomana se vuelve ha colar en los 'zascas' de Aruser@s demostrando su estilo directo y sin filtros.

"¿Todos los días meter a alguien en mi casa? No, es imposible. Además, a mí los hombres mayores no me gustan. ¡Qué hago yo con un anciano en mi casa!", ha afirmado tajante la socialité durante una entrevista. Unas palabras que han provocado las risas de los colaboradores en el plató de Aruser@s. "Tienen que cambiar la canción de 'A mí no me gustan mayores'", ha comentado Angie Cárdenas.

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