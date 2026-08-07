Llega ocho horas tarde al trabajo y la bronca de su jefe se hace viral: "Me tienes podrido"

Aruser@s Fresh muestra el surrealista momento en el que un trabajador aparece ocho horas después del inicio de su jornada y se encuentra con la airada reacción de su jefe.

De ocho de la mañana a cuatro de la tarde. Ese fue el retraso con el que un trabajador se presentó en su puesto de trabajo, tal y como muestra el viral emitido en Aruser@s Fresh. Nada más verlo aparecer, su jefe le recibe con una monumental bronca. "¡Me tienes podrido!", le grita visiblemente enfadado, mientras el empleado reacciona quitándose la mochila con gesto desafiante. "En un caso así es mejor no acudir al trabajo", bromea Arthur Arús.

Sin embargo, lejos de despedirlo en ese mismo momento, el jefe termina enviándolo a casa y dándole una nueva oportunidad.

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