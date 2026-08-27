Alfonso Arús alucina con el muñeco que simula a un bebé gracias a un ordenador que reproduce sus necesidades

Este muñeco tiene mucho menos de juguete de lo que parece: cuenta con un ordenador integrado que simula los horarios y necesidades de un recién nacido.

La creadora de contenido '@by.martao' se ha hecho con un peculiar muñeco que reproduce el comportamiento de un bebé real, desde las tomas hasta los cambios de pañal, e incluso llora cuando le toca. El muñeco lleva un ordenador integrado que se sincroniza y programa sus necesidades y horarios, de manera que simula los cuidados de un recién nacido. "Es un bebé que se llama 'Piénsatelo dos veces'", bromea la influencer, que tendrá que hacerse cargo de él durante tres noches. "¿Esto existe de verdad?", alucina Alfonso Arús.

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