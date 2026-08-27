Un influencer se enfrenta al reto del tiramisú de 20 kilos en solo 30 minutos: "Voy a ir en ambulancia al hospital"

En Manchester hay un tiramisú que se ha convertido en una auténtica pesadilla para quienes intentan enfrentarse a él: 20 kilos de postre que deben desaparecer en solo 30 minutos.

Se trata del famoso 'Wheelbarrow of Tiramisu Challenge' de Ciaooo Pizzeria, en Manchester, un reto gastronómico en el que hay que terminarse una carretilla llena de tiramisú en media hora. El creador de contenido '@beardmeatsfood' decide ponerse a prueba, mientras reconoce que no tiene muy claro cómo acabará la aventura. "Voy a ir en ambulancia al hospital", bromea. Contra todo pronóstico, el influencer consigue terminarse los aproximadamente 20 kilos de tiramisú dentro del tiempo establecido y completar un reto que parecía prácticamente imposible.

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