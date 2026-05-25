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El momento en el que Laura Pausini detiene su concierto por un aviso de incendio en Orlando

Tatiana Arús cuenta cómo Laura Pausini ha tenido que detener su concierto en Orlando y pedir a los asistentes que abandonaran el recinto por un posible incendio: "Saltó un aviso de incendio y en las pantallas se empezó a avisar".

El momento en el que Laura Pausini detiene su concierto por un aviso de incendio en Orlando

Laura Pausinise ha visto obligada a detener su concierto en Orlando cuando solo le quedaban dos canciones ante una alerta de un posible incendio. Tatiana Arús enseña en este vídeo cómo la artista italiana avisa al público de que no se trata de un simulacro ni de una broma, y que deben evacuar de inmediato el recinto. "Por lo visto, saltó un aviso de incendio y en las pantallas se empezó a avisar", explica Tatiana Arús, que destaca que, "la gente, muy consideraba abandonó el concierto". Además, la artista muestra todo su talento cantando en este vídeo 'I Will Always Love You'.

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