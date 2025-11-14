Grammy Latinos 2025
Aitana, Karol G, Alejandro Sanz, David Bisbal... el vídeo de las mejores actuaciones en los Grammy Latinos
Desde los españoles Alejandro Sanz, David Bisbal, Aitana o Raphael hasta artistas extranjeros como Bad Bunny o Karol G, así han sido las mejores actuaciones de los Grammy Latinos.
Tatiana Arús enseña en este vídeo las actuaciones más virales en los Premios Grammy Latinos. Por ejemplo, Aitana, que ha ganado su primer Grammy en la categoría a Mejor diseño de empaque (mejor portada) por su cuarto álbum de estudio 'Cuarto Azul', ha interpretado una de las canciones más conocidas de su disco, '6 de febrero'.
Por su parte, Bad Bunny, que ha ganado tres Grammy, ha sorprendido a todos cantando con un extraño aspecto. "¿Y este look?", pregunta alucinado Alfonso Arús, que reflexiona: "Si dentro de unos meses tenemos que ir todos así, mejor que no marque tendencia". Por otro lado, Karol G ha cantando conjuntamente por primera vez sobre un escenario con Marco Antonio 'Coleccionando heridas' mientras que Alejandro Sanz, que se llevó dos galardones, ha cantando con gafas de sol al amor.
Por otro lado, Nathy Peluso y Gloria Estefan han revolucionado la gala cantando juntas mientras que Raphael, que ha sido el gran homenajeado de la noche, ha demostrado que sigue en forma. Por último, David Bisbal ha homenajeado al cantante cantando uno de sus míticos temas 'Como yo te amo'.
