El emocionante vídeo de una joven que se reencuentra con su perra tras siete años perdida

La perrita, que había sido adoptada por otra joven, se había perdido siete años antes, pero su familia no paró de buscarla hasta dar con ella.

Hans Arús enseña este emocionante vídeo con más de 900.000 visualizaciones que tiene una bonita historia detrás. "Una chica subió un vídeo comentando los perros adoptados que tenía y una chica le escribió por Instagram preguntándole si una de las perritas tenía la cola de un color concreto", explica Hans Arús, que destaca que así descubrió que se trataba de su perrita, perdida siete años antes.

"Hace siete años se me perdió una perrita muy parecida a ella", explica la joven, que destaca que le gustaría saber si está bien porque la buscó mucho tiempo. "La última vez que la vieron fue en una gasolinera", detalla la chica a la actual adoptante, que no daba crédito.

Finalmente, la adoptante organizó un reencuentro entre la perrita adoptada y su dueña de siete años antes. Puedes ver el emocionante momento en el vídeo principal de esta noticia.

