El vídeo de la espectacular decoración navideña de Carmen Lomana en su casa

Desde el árbol de Navidad hasta la decoración encima de la chimenea, Carmen Lomana muestra en este vídeo cómo ha decorado su casa, y es que al salón de la socialité no le falta ningún detalle.

Carmen Lomana ha mostrado en este vídeo de la decoración navideña que ha puesto en su casa. "Ella misma ha compartido las imágenes de lo bonita que ha quedado su casa"; destaca Tatiana Arús, que afirma que la socialité "tiene muy buen gusto".

"Desde el árbol de Navidad, la decoración encima de la chimenea... no falta detalle", destaca Tatiana Arús en el plató de Aruser@s, donde Angie Cárdenas afirma que está todo "muy bonito".

Por otro lado, Carmen Lomana ha acudido a su puesto en la 54ª edición de El Rastrillo de Nuevo Futuro, donde ha afirmado que sigue con su relación con Antoni Gutiérrez y ha mandado un mensaje a Ágatha Ruiz de la Prada tras saber que se encontraba en el evento: "Que venga a comprarme un libro".

