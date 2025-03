El 'dardo' de Alfonso Arús a Angie Cárdenas por su 'afición' a la lotería: "Alguien que yo me sé..."

Pero no por cobrarla

"No eran uno ni dos ni tres ni cuatro", asegura Alfonso Arús acerca de la cantidad de décimos de la Lotería de Navidad que "alguien que él sabe" guardaba hasta hace bien poquito en su cartera. Ahora, esa persona ha ido a cobrarlos. "¿Y qué tal?", pregunta Angie Cárdenas como si con ella no fuera la cosa. "Dímelo tú", estalla por fin el presentador.

La tertuliana se ha llevado 200 euritos, que no estarían nada mal si no fuera porque la cantidad de dinero invertida en los números es mucho más elevada. "Si habrá gastado 5.000 y ha ganado 200", farfulla Hans Arús para sorpresa de los colaboradores que no están emparentados con ella.

"¿Tú sabes el bolsillo mágico del Doraemon? Eso era el bolso de Angie. Estábamos saliendo de la administración y tuvimos que volver porque le seguían saliendo", cuenta Angie Cárdenas, hija de la susodicha.