Hans Arús, a Angie Cárdenas sobre los décimos de la lotería de Navidad: "¡Eres gafe!"

El sorteo de la Lotería de Navidadrepartecada 22 de diciembre millones de euros en premios, pero también deja espacio para curiosidades.En el plató de Aruser@s, los espectadores ya han mostrado cómo están viviendo estos últimos días previos a conocer quién se llevará el Gordo este año.

Desde los que han comprado más de 50 décimos hasta los que dejan para última hora el adquirir una participación en su administración de lotería de confianza. Para los que tienen tantos décimos como una baraja de cartas, seguro que el Lotómetro de laSexta es la herramienta perfecta para seguir el ritmo del sorteo este domingo. Sin embargo, muchos recurren también a San Pancracio, a la canela y a enrollar el boleto con una hoja de laurel. Porque cuando llega el momento de buscar la suerte, lo hacemos hasta debajo de las piedras.

Desde el plató de Aruser@s, Alfonso Arús regaña a sus colaboradores por no traer los décimos y ver qué números han sido los elegidos para este 2024. Y es que hay quien ha preferido no traer su décimo por pensar que entre los tertulianos hay 'gafes'.

"Yo estoy mosqueada con Hans porque no me deja ver su número, que dice que va a tocar", comenta Angie Cárdenas entre risas, a lo que Hans responde tajante: "Solo tengo un número y no te lo he enseñado porque eres gafe". El colaborador reconoce que la suerte no le ha acompañado mucho los últimos años con los premios. Pero recuerda, Hans, si el próximo lunes, 23 de diciembre, no entras con una sonrisa y un pellizco en el bolsillo, siempre quedará salud, como dice el viejo dicho.