Uno de los momentos más celebrados del programa 'En Compañía', presentado por Ramón García y Gloria Santoro, son las llamadas para regalar jamones a aquellos que siguen el programa en directo. Pero, en algunas ocasiones, estas llamadas dan lugar a momentos surrealistas.

Alfonso Arús muestra un vídeo, de una de estas llamadas, en la que Gloria Santoro le pregunta a una señora por el programa para intentar regalarle un jamón. "¿Conoces el programa?", le pregunta la presentadora, a lo que la mujer le responde, "si que lo he visto". Pero la respuesta, no termina de convencer a Gloria, y le insiste "¿que lo ha visto o no?". "No, no me gusta mucho, no", sentencia la mujer.

Tras escuchar el dardo, la cara de Gloria es un poema. "A ella le daba igual el jamón, no le gusta el programa", expresa el colaborador Óscar Broc. "Yo creo que a cierta edad ya dices lo que se te antoja", afirma Angie Cárdenas.