"Me hablaron mucho de ti", comienza diciendo Ramón García a la espectadora que estaba entre el público del programa 'En compañía'. "No sabes que manera de reír más contagiosa", cuenta mirando a cámara el presentador mientras la mujer comienza a reírse como si se ahogase. Ramontxu prosigue contando que no la había escuchado nunca, pero admite que le está dando un "poco de angustia". Tras estas palabras la señora suelta una carcajada que sorprende y asusta al conductor del programa.

El periodista pregunta dónde están los servicios de emergencia del plató y les pregunta: "¿Tengo que hacerle el boca a boca? O qué pasa aquí". La mujer no puede evitar volver a partirse de risa. En el set de Aruser@s, Òscar Broc no puede para de reírse, ha sufrido un ataque tras ver el vídeo.

"Es perturbador", comenta Tatiana Arús. Òscar entre risas afirma que da miedo. "Vas al cine a ver una comedia y acabas sufriendo", expone David Broc imaginado la situación de ir a ver una película y que este la mujer.