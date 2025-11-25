Una anciana de 80 años dada por muerta despierta en el depósito de cadáveres y muere de frío al intentar escapar

En Aruser@s, debaten sobre el caso de María de Jesús Arroyo, una anciana de 80 años de Los Ángeles que fue declarada muerta por error y falleció después en el depósito de cadáveres.

Alba Sánchez presenta en Aruser@s un sobrecogedor caso ocurrido en el barrio de Boyle Heights, en Los Ángeles. Se trata de María de Jesús Arroyo, una anciana de 80 años que se desplomó en su domicilio tras sufrir un paro cardíaco y fue declarada muerta de forma prematura por los servicios médicos que acudieron a atenderla.

La anciana fue trasladada al depósito de cadáveres, donde quedó en una bolsa mortuoria. Sin embargo, días después, el personal del lugar descubrió que la bolsa "estaba rasgada" y que el cuerpo presentaba heridas llamativas: "la nariz rota y marcas en el rostro y las manos", lesiones "compatibles con intentar escapar", según relata la colaboradora en el plató.

La investigación reveló que la mujer no había fallecido en su casa, sino que murió de frío en la cámara refrigerada. "Los hijos han puesto una demanda por homicidio y negligencia médica", detalla la colaboradora.

