Encontrarse con los reyes de España no es algo que ocurra todos los días y quizá por ello es algo que resulta difícil de asimilar como real. Esto es lo que le ha pasado a la niña que protagoniza estas imágenes emitidas en Aruser@s. Mientras el rey y la reina saludan a todos los escolares presentes a la salida de un acto en Las Palmas de Gran Canarias, ella espera pacientemente su turno hasta que el monarca llega a ella.

"La reina Letizia iba compartiendo abrazos y el rey iba estrechando la mano", cuenta Tatiana Arús. Sin embargo, hay algo que no le acaba de cuadrar a la niña cuando se encuentran. Por ello, la pequeña pelliza la mano de Felipe VI, con el fin de comprobar si es o no de verdad. Su divertida reacción se ha hecho viral en pocas horas, como no podía ser de otra manera, y ha sido compartida por la casa real.

"La niña, pellizcando, llega a la conclusión de que sí, que hay carne y hueso", comenta divertido Alfonso Arús tras ver esta divertida escena. Pero, nos queda una duda más: ¿la sangre será azul o roja?