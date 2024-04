Los reyes han visitado este jueves a la reina Sofía en la Clínica Rúber Internacional de Madrid en su segundo día de ingreso hospitalario debido a una infección urinaria y a la salida Felipe VI ha afirmado que se encuentra "bien", aunque ha pedido "calma" sobre cuándo tendrá el alta médica.

Don Felipe y doña Letizia han estado durante cerca de una hora en el hospital después de regresar de Las Palmas de Gran Canaria, donde han presidido este mediodía el acto de entrega de los Premios Nacionales de Innovación y Diseño 2023.

Como ya hizo ayer, miércoles, cuando visitó a su madre, el rey ha detenido el coche que conducía a la salida de la clínica, ha bajado la ventanilla y se ha dirigido a los medios para informar sobre la evolución de doña Sofía. "Está bien, está bien. Lo mismo que ayer, con muchas ganas de salir", ha comentado don Felipe desde el interior del vehículo, con la reina en el asiento del copiloto.

A la pregunta de cuándo podría recibir el alta médica, el jefe del Estado no ha concretado y se ha limitado a responder: "No lo sé exactamente. Con calma". La Casa Real no ha dado hoy más detalles sobre el estado de salud de la reina emérita, después de que ayer comunicara que se encontraba en observación y que evolucionaba de forma "muy rápida y favorable".

Los reyes han llegado a la clínica privada, perteneciente al grupo Quirón Salud, pasadas las 19.30 horas. Al pasar ante los medios que aguardaban su presencia, doña Letizia ha bajado la ventanilla y ha saludado sonriente con la mano. La reina Sofía, de 85 años, ingresó en la noche del martes después de que en la víspera asistiera al funeral de su sobrino, Fernando Gómez-Acebo, en el que también estuvieron los reyes, Juan Carlos I y las infantas Elena y Cristina.

También acudió el sábado al convite de la boda del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, y Teresa Urquijo. A diferencia del rey Juan Carlos, que se ha sometido a numerosas operaciones, es la primera ocasión en la que hay constancia de un ingreso hospitalario de la reina Sofía, al margen de cuando dio a luz a sus tres hijos.

La madre de Felipe VI tenía previsto viajar mañana, viernes, a Huesca para visitar el banco de alimentos y el próximo martes a Guadalajara para el mismo motivo, si bien ambos actos se han aplazado sin fecha debido a su situación médica.