"Cuidado con los hombres Casper": el viral que alerta sobre quienes presumen para impresionar

Alfonso Arús comparte en 'Top Expertos' un vídeo viral que identifica a los llamados "hombres Casper", aquellos que alardean de vestimenta, coches y posesiones para llamar la atención de una mujer.

"Cuidado con los hombres Casper", advierte Alfonso Arús al presentar un nuevo viral en 'Top Expertos', donde se analiza un perfil masculino que busca impresionar a toda costa.

Se trata de hombres que sienten la necesidad de presumir de lo que tienen: ropa de marca, coches, trabajos bien remunerados o posesiones materiales. Según Héctor Latorre, experto en seducción, este comportamiento no es efectivo y puede incluso ser contraproducente.

"Si te conviertes en un Casper vas mal", afirma Latorre. "Muchos hombres creen que tienen que hacer algo maravilloso para hablar con una mujer, se inventan historias y empiezan a contar lo maravillosos que son, el dinero que ganan o lo bueno que es su trabajo. Incluso se visten con camisetas con logotipos grandes porque creen que proyecta estatus, pero esto va en su contra", explica.

Desde el plató de Aruser@s, los colaboradores apoyan la advertencia del especialista. "Dime de qué presumes y te diré de qué careces", señala Tatiana Arús, a lo que Alba Sánchez añade: "Si alguien se vende mucho es porque hay poco que ver u ofrecer".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.