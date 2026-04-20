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¿Qué dice la audiencia?

¿Cuánto es lo máximo que podéis dormir sin despertaros? Una joven consigue quedarse frita durante 17 horas

Alfonso Arús pide la colaboración de Aruser@s para saber si existe alguien en el mundo que sea capaz de romper el récord de esta joven, que ha dormido durante 17 horas seguidas. Lo que no sabe es que en plató hay alguien que la supera.

¿Cuánto es lo máximo que podéis dormir sin despertaros? Una joven consigue quedarse frita durante 17 horas

La tiktoker @_onagr confiesa en este vídeo viral que recoge Aruser@s que ha sido capaz de dormirse durante 17 horas seguidas sin despertarse, y Alfonso Arús pide la colaboración de su audiencia. ¿Hay alguien por ahí que haya superado a la joven? Lo que no sabe el presentador es que una de sus colaboradoras es capaz de eso y de mucho más. "Me salté un día de mi vida cuando vine de viaje de fin de curso de Cuba y había estado una semana sin dormir", reconoce Alba Gutiérrez.

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