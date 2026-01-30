Alba Gutiérrez estalla contra el "Audi azul" que ocupa dos plazas en su parking: "¡Estoy harta!"

El cartel sobre cómo aparcar acaba destapando un drama vecinal con nombre y apellido. En Aruser@s, Alba Gutiérrez convierte el plató en un tablón de denuncias y señala directamente al culpable del parking.

"¿Es tan complicado aparcar?", pregunta Alfonso Arús entre risas al resto de tertulianos, tras mostrar un cartel colocado en una comunidad de vecinos con instrucciones para el uso correcto de las plazas de aparcamiento.

El aviso recoge directrices tan básicas como no aparcar fuera de las plazas señalizadas, ajustarse al tamaño asignado o no permitir que los vehículos sobresalgan ni invadan las zonas comunes. Unas normas de convivencia que, a juzgar por el cartel, parece que no todo el mundo respeta.

"El cartel lo han tenido que poner en casa de mi madre para recordar cómo hay que meter los coches dentro de las plazas del parking", señala el internauta que ha viralizado la imagen en redes sociales.

Desde el plató, Alba Gutiérrez considera que no es mala idea ofrecer este tipo de orientación, mientras que Hans Arús se muestra sorprendido:"Las plazas suelen ser enormes". Sin embargo, Rocío Cano discrepa y saca el tarjetón rojo de desaprobación. "Hay parkings en los que ves la plaza y no sabes en qué momento va a entrar el coche ahí", añade Angie Cárdenas. "Y eso sin contar cuando tienes que maniobrar con los coches de al lado tan cerca", zanja.

Un debate que Alba Gutiérrez termina derivando en una queja personal. "Hay gente que, por morro o por querer abrir bien la puerta, aparca en medio de la línea y ocupa dos plazas", denuncia la tertuliana, que remata con un mensaje directo: "Esto va para el señor del Audi azul de mi parking: estoy harta de que me quite el sitio".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.