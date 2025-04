Cristina Pedroche desvela por qué está viviendo con sus padres en Vallecas y no con Dabiz Muñoz

Hace unas semanas Cristina Pedroche confesaba en el plató de Zapeando haber vuelto a vivir a casa de sus padres, en Vallecas. Algo que también mostraba a través de su cuenta en Instagram, donde enseñaba cómo era el día a día tras la vuelta a su barrio de la infancia. Este hecho hizo surgir muchos rumores sobre su relación con Dabiz Muñoz, que la propia presentadora ha aclarado en redes sociales explicando que están de mudanza.

"Subo estas fotos que me hice la semana pasada cuando hacía sol y que son las últimas que he hecho porque no he tenido tiempo a coger el móvil", explica Cristina Pedroche en el mensaje, donde destaca que la conclusión que saca de los últimos días es que "hacer una mudanza embarazada y con una niña pequeña debería estar prohibido". Tatiana Arús explica que Dabiz Muñoz, por su parte, se encuentra viviendo en un hotel mientras la presentadora está con su hija en casa de sus padres, donde le ayudan con la pequeña.