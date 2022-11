Se acaba de emitir la segunda parte de la polémica entrevista que Cristiano Ronaldo concedió a Piers Morgan y, entre otros muchos asuntos, el futbolista se ha pronunciado sobre sus planes de boda con Georgina Rodríguez, explica Tatiana Arús.

"No pienso ahora en eso, pero en el futuro, sí, quiero. Creo que yo me lo merezco y ella se lo merece. Es algo que ahora, por el momento, no está en mis planes, pero en un futuro, sí, quiero hacerlo", confiesa el deportista.

Según informa la colaboradora de Aruser@s, Cristiano ha comentado que a su madre le haría mucha ilusión. "En cuanto a hijos, dice que por el momento él considera que ya está bien", asegura.