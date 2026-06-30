Una creadora de contenido saluda a El Xokas sin conocerle de nada para ver cómo reacciona: "¡Yo soy la hija de Juan!"

Aruser@s se hace eco del vídeo viral de @holamyri en el que la creadora de contenidos finge que conoce al influencer y le saluda como si fueran viejos amigos. Él no tiene ni idea de quién es... pero le sigue el rollo.

¿Cuántas veces te han saludado y tú no tenías ni idea de quién te hablaba pero les has seguido el rollo? Pues justamente eso es lo que les ha pasado a El Xokas con esta creadora de contenidos, @holamyri, que le ha hecho creer que es la hija de un conocido suyo, como podemos ver en este vídeo viral que recoge Aruser@s. "Soy la hija de Juan", le dice. Y él finge que sabe de lo que le está hablando o la confunde con otra persona, no lo tenemos claro.

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