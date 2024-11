Thais Villas visita un instituto de secundaria para charlar con sus alumnos y conocer cuál es su relación con las redes sociales y el uso de los móviles. A través de estos dispositivos pueden acceder, por ejemplo, al contenido generado por influencers, streamers y, también, deportistas y artistas que admiran.

Miriam explica que ella solo sigue a músicos y que no conoce influencers como Lola Lolita o streamers como El Xokas. Su compañera le explica que es una chica que cuenta su día a día a través de las redes. "Eso me aburre un montón", responde Miriam. Clara, añade, que a veces se hacen muy pesados subiendo tantas cosas.

Laura, por su parte, sigue a muchas deportistas, como Alexia Putellas o Aitana Bonmatí. "Son referentes", argumenta. Andrés dice que él sigue a El Xokas. Thais le plantea un dilema: "¿Te haría más ilusión conocer al Xokas o al rey de España?". Andrés no lo duda y responde que al streamer. "No sé nada del rey de España y del Xokas sí", afirma entre risas. "No sé si es bueno o es malo, también te lo digo", responde la reportera.